Джакарта, , 10:29 — REGNUM Согласно данным индонезийской ассоциации врачей, 751 врач в Индонезии скончался во время пандемии коронавируса, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Увеличение уровня смертности было зафиксировано в филиалах и регионах за пределами Ява и Бали», — говорится в заявлении ассоциации врачей.

Наибольшее количество смертей среди врачей произошло в 2021 году — 495 врачей. В 2020 году умерли 252 врача, а в 2022 году умерли четыре врача.

В провинции Восточная Ява зарегистрировано наибольшее количество смертей среди врачей, а именно 169. В столице Индонезии Джакарте эпидемия унесла жизни 97 врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что государство поддерживает мирное урегулирование ситуации между Палестиной и Израилем.

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