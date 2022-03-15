Екатеринбург, , 12:54 — REGNUM В Свердловской области суточный показатель госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией увеличился на 135. За прошедшие сутки, 14 марта госпитализированы 218 человек. Тогда как днем ранее — 83. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Излечились от COVID-19 еще 5027 пациентов. В общей сложности в регионе выздоровели 270 263 человека.

За 14 марта в области обнаружили 1878 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 за сутки скончались семь человек. Это на один летальный исход больше, чем днем ранее. Общее число умерших от ковида в регионе достигло 10 430.