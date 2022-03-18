Тюмень, , 13:11 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 1603 вылечившихся ковидных пациентов, 130 госпитализировано с COVID-19. Об этом 18 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

За сутки на 18 марта коронавирус выявили у 630 тюменцев. Это на 53 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 18 марта коронавирус выявили у 181 261 человека, выздоровели 160 433 пациента, скончались 4124 (на 10 человек больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области с коронавирусом госпитализировали ещё 75 человек