Санкт-Петербург, , 10:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге с начала 2022 года более 1,4 тыс. медицинских работников, которые пострадали от ковида, исполняя свои должностные обязанности, получили положенные выплаты, сообщил 15 марта в эфире телеканала «Санкт-Петербург» председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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По его словам, с начала года такие выплаты получили 1442 человека. Семьям пяти медицинских работников, которые скончались от COVID-19, направлена отдельная материальная помощь.

Глава комздрава указал, что медицинские работники, которые по долгу своей службы оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, получают также и социальные выплаты за отработанное время.

«За истекший период текущего года получили такие выплаты более 20 тысяч человек на сумму 1 млрд рублей. И до конца марта мы рассчитаемся за отработанные часы в феврале. Эти выплаты получат более 8,5 тысяч человек. В настоящее время никаких долгов нет», — подытожил Лисовец, уточнив, что все положенные средства поступят на личные счета медиков до конца марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Петербурга продлили до конца 2022 года выплаты медикам за работу с ковидом. Общий объем средств, выделенных из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга на эти цели в 2022 году, составляет 905,1 млн рублей.

В 2021 году единовременные выплаты получили 16 982 медицинских работника, заразившихся коронавирусной инфекцией при исполнении должностных обязанностей. Размер одной выплаты для них составил 300 тыс. рублей. Кроме того, выплаты по 500 тыс. рублей были произведены двум медицинским работникам в связи с получением ими инвалидности из-за заболевания COVID-19. Выплаты также получили члены семей 38 медицинских работников, скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19. В этом случае размер одной выплаты семьям составил 1 млн рублей.

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