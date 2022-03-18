Новосибирск, , 10:47 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 18 марта, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 1666 пациентов, в том числе 43 ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было выявлено 407 случаев заражения коронавирусом (всего — 247 384 случая), 320 человек выздоровели (всего — 226 053 человека), скончались десять пациентов (всего — 5230 пациентов).

В реанимации находятся 200 новосибирцев, на ИВЛ — 27 пациентов.