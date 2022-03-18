Москва, , 17:19 — REGNUM Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился ещё на 1,9%. Об этом 18 марта сообщает оперативный штаб по профилактике COVID-19.

Коронавирус Mzur.ru

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По состоянию на 18 марта этот показатель составляет 45%. Неделей ранее, 11 марта, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на территории города был зафиксирован на уровне 46,9%.

Согласно официальной информации, всего с начала пандемии прививку первым компонентом вакцины от коронавируса в столице сделали 7 395 233 человека. Полный курс вакцинации прошли 7 043 939 граждан.

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