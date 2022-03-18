Мадрид, , 06:47 — REGNUM Лаборатории Hipra надеются выпустить на рынок испанскую вакцину против COVID-19, которую они разрабатывают в своей штаб-квартире в Амере (Жирона), уже в июне 2022 года. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что выпуск произойдёт, как только специалисты завершат последний этап исследования, представят документацию и получат разрешение от Европейского агентства по лекарственным средствам.

Директор отдела здравоохранения Hipra Карлес Фабрега сообщил, что планируется представить всю информацию о первой испанской вакцине в Европейское агентство по лекарственным средствам в апреле, чтобы получить ответ в мае или начале июня, что позволит перенести срок начала продаж на второй квартал, установленный в январе министром науки и инноваций Дианой Морант.

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