Стокгольм, , 13:40 — REGNUM В настоящее время антикоронавирусные ограничения по всему миру повсеместно отменяются, что побуждает многих жителей Швеции уехать в отпуск за границу. Однако для международной поездки потребуется получить паспорт, чего многие шведы не сделали вовремя и сейчас сталкиваются с большими проблемами. Об этом 18 марта сообщил телеканал SVT.

Шведский паспорт Der under Smurf

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Как пишут журналисты, сейчас в некоторых местах страны время ожидания шведского паспорта достигает шести месяцев. Многие граждане не готовы так долго ждать, а кто-то наоборот готов даже заплатить, чтобы получить документ побыстрее.

В этой связи в шведском сегменте интернета уже сложился рынок по покупке и продаже талонов на очередь в паспортный стол.

Редакция SVT обратилась в полицию, чтобы узнать, является ли продажа талонов с рук законной. Как оказалось, никаких законов, ограничивающих данного рода коммерческие операции, в Швеции не существует, а следовательно граждане могут распоряжаться своим местом в очереди как хотят.