Сеул, , 09:55 — REGNUM Экономика Южной Кореи столкнулась с последствиями нарушения цепочек поставок и инфляцией. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад министерства стратегии и финансов страны.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

В документе, называемом «Зеленая книга», отмечается, что рынок труда восстанавливается, экспорт товаров из страны демонстрирует стабильный рост, однако опасения по поводу замедления темпов восстановления внутреннего рынка в связи с распространением штамма «Омикрон» сохраняются.

В феврале уровень безработицы сократился на 1,5%, до 3,4%. Экспорт вырос на 20,6% за счёт поставок полупроводников и нефтепродуктов.

Однако показатели в сфере услуг и розничных продаж демонстрируют спад. В феврале индекс потребительского настроения сократился на 1,3 пункта, до 103,1 пункта. Индекс потребительских цен вырос на 3,7%.

Читайте также: В Южной Корее выросли цены на дизельное топливо и бензин

Кроме того, растёт неопределённость в связи с ситуацией на Украине, а также с повышением процентной ставки ФРС США.

В сложившейся ситуации правительство Южной Кореи намерено сделать всё возможно, чтобы стабилизировать потребительские цены и минимизировать влияния внешних факторов на экономику.