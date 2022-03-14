Улан-Удэ, , 08:12 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая смерти среди пациентов с коронавирусом. Всем скончавшимся было больше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за время пандемии, таким образом, жертвами коронавируса стали 2922 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования в республике достигло 131 429, 45% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки выявлено 315 новых носителей.

«Выздоровели от COVID-19 — 104 258 (+456) человек, дополнительно снято с наблюдения — 327», — добавили в оперштабе.