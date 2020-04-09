Министерство здравоохранения Италии и власти регионов обсуждают вопрос о кампании вакцинации от коронавируса в отношении прибывающих в страну граждан Украины, передают национальные СМИ в среду, 4 марта.

Отмечается, что до сих пор никакого решения по данному вопросу не принято, хотя итальянскую границу в последние четыре дня ежедневно пересекает примерно по тысяче граждан Украины.