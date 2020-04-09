«Жертвы большой фармы» — вакцина Pfizer оказалась неэффективной для детей
Вакцина американо-германского консорциума Pfizer/BioNTech оказалась крайне неэффективна для защиты детей 5−11 лет во время волны штамма «Омикрон» в Нью-Йорке, согласно исследованию, опубликованному 28 февраля.
В Малайзии за сутки выявили свыше 27 тыс. зараженных коронавирусом
В Малайзии за прошедшие сутки выявили 27 500 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба малайзийского министерства здравоохранения.
В Новой Зеландии за сутки выявили свыше 23 тыс. зараженных коронавирусом
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 23 183 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.
В Южной Корее за сутки выявили менее 200 тыс. зараженных коронавирусом
В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 198 803 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Власти Италии готовятся прививать от коронавируса граждан Украины
Министерство здравоохранения Италии и власти регионов обсуждают вопрос о кампании вакцинации от коронавируса в отношении прибывающих в страну граждан Украины, передают национальные СМИ в среду, 4 марта.
Отмечается, что до сих пор никакого решения по данному вопросу не принято, хотя итальянскую границу в последние четыре дня ежедневно пересекает примерно по тысяче граждан Украины.
ВОЗ: в мире за сутки выявлено полтора миллиона случаев COVID-19
В мире за последние сутки зарегистрировано 1 544 646 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 7754 пациента с COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения.