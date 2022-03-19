Кемерово, , 12:25 — REGNUM В Кемеровской области официальная статистика по коронавирусу в официальном телеграм-канал не публикуется уже несколько дней. Сейчас её можно посмотреть на сайте центра ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Кузбассе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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При этом в пресс-службе правительства региона пока никак не прокомментировали данную информацию.

Напомним, что в апреле 2021 года в телеграм-канале оперативного штаба Кемеровской области был проведён опрос, хотели бы подписчики получать в этом сообществе информацию о важных событиях в регионе, не связанных с распространением коронавирусной инфекции. После чего канал переименовали в «Кузбасс. Официально».