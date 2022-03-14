Тамбов, , 15:49 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 18 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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12 марта выявлено 382 новых случая заражения коронавирусом — на 39 меньше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 107 тыс. 13 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 97 тыс. 484 пациента, в том числе 409 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2285 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.