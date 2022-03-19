Краснодар, , 11:20 — REGNUM В Краснодарском крае госпитализирован 191 пациент с коронавирусом за последние сутки, данные 19 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 18 марта, сообщалось о 210 госпитализированных кубанцах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки на территории края подтверждено 850 случаев заражения коронавирусом, на 71 случай меньше, чем накануне.

«В Краснодаре заболели 267 человек, в Новороссийске — 53, в Сочи — 42, в Усть-Лабинском районе — 35. В Динском, Крымском и Ейском районах по 28 новых пациентов, в Тихорецком — 26, в Кавказском, Тимашевском и Туапсинском — по 22, в Белореченском — 21. В Геленджике заболели 19 жителей, в Мостовском районе — 18, в Староминском — 17, в Славянском — 16», — уточнили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии на территории края подтверждено 244 544 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 227 712 человек, за последние сутки выписаны 1 207 пациентов. Врачи не смогли спасти 10 588 пациентов с подтверждённым COVID-19.

В ковид-стационарах региона на утро 19 марта находятся 2 391 человек, на ИВЛ — 81 пациент, ещё пять человек на ЭКМО. Амбулаторно лечатся 9 212 пациентов.