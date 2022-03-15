Москва, , 12:22 — REGNUM К условиям жизни в пандемию коронавируса адаптировались 61% жителей России, среди вакцинированных — 67%. Привыкли к условиям жизни в пандемию частично 23%, совсем не привыкли 13%, приводит данные опроса ВЦИОМ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Среди негативных изменений, которые внесла в их жизнь пандемия коронавируса 20% назвали масочный режим, 16% — падение качества медицины, по 13% — отмену массовых мероприятий и ограничения в общении. Социальная дистанция не нравилась 12% граждан, невозможность выезда за границу и рост цен — 10%.

При этом 48% опрошенных отметили позитивные изменения. Прежде всего, это перемены в профессиональной деятельности и в семье: увеличение количества времени, проводимого с родными, и события на работе (по 5%), события в жизни детей и удаленная работа (по 4%).

Опросы по телефону проводились с февраля 2020 года по 7 марта 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье с 15 марта 2022 года отменили обязательное ношению защитных масок, введённого для защиты от COVID-19 12 мая 2020 года.

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