Курган, , 14:40 — REGNUM В Курганской области за сутки на 13 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 54 человека, выписались по выздоровлению 412. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Врачи Пресс-служба комздрава СПб

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Всего за сутки выявлено 412 заражённых коронавирусом курганцев, на 122 человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 13 марта выявлено 96 252 случая заражения коронавирусом, выздоровели 89 560 человек, скончались 1279 пациентов (на три человека больше, чем днём ранее).

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