Красноярск, , 14:00 — REGNUM Обязательный масочный режим отменяют в Красноярском крае с 16 марта, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Масочный режим Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Соответствующие изменения в указы о противоковидных мерах внёс губернатор края Александр Усс.

Также в регионе с 16 марта больше не нужно будет соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

«Использование средств индивидуальной защиты в местах большого скопления людей теперь будет носить рекомендательный характер», — говорится в сообщении краевых властей.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 354 000 носителей коронавируса, выздоровели 330 360 человек, скончались 10 295 ковид-пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали ещё 25 человек