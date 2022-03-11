Приштина, , 23:46 — REGNUM В Косово 10 марта в результате исследования 1021 образца выявили 47 носителей коронавируса. Признан излечившимся 61 человек, за сутки скончался один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина, Косово marc valdener

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено свыше 226 случаев заражения, 222 892 пациента излечились, свыше 3120 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последний месяц снижается и составляет 797. Эта статистика почти не затрагивает несербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 818 тысяч человек, при этом произведено уже свыше 1 817 199 инъекции. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Около 98,5 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

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