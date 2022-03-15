Тбилиси, , 10:15 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 19 857 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1716 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 15 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 637 691 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 590 380 победили инфекцию, в том числе 1551 — за последние сутки.

За всё время в Грузии зарегистрировали 16 585 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 16 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 1324 пациент.

Днём ранее в Грузии в ходе 5234 исследований выявили 466 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 2944 человек, скончались 15 пациентов с COVID-19.