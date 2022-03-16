Ульяновск, , 09:19 — REGNUM В Ульяновской области не изменилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

По сведениям ведомства, 15 марта в регионе официально подтверждено 694 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на один случай больше, чем было выявлено сутками ранее, 14 марта.

Количество проведённых в Ульяновской области лабораторных тестов на SARS-СoV-2 достигло 1 929 825, в том числе за последние сутки сделано 3822.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 110 419 случаев заражения коронавирусом, вылечились 171 855 человек, умерли 4472 пациента.

Напомним, что в марте в Ульяновской области проходит месячник борьбы с туберкулёзом «Не пропусти!».

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области переболели ковидом ещё почти 1,5 тыс. человек