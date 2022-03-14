Томск, , 12:32 — REGNUM В медицинских учреждениях Томской области возобновляется плановая медпомощь, диспансеризация и профосмотры. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации по итогам заседания оперштаба.

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«Также снова проводятся медицинские освидетельствования, обязательные периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп, осмотры по направлению призывной комиссии», — отметили в администрации.

При этом для пожилых пациентов, людей с хроническими пациентами, а также лиц с признаками ОРВИ всё ещё доступна помощь на дому. Последним рекомендовано воздержаться от посещения поликлиник.

Добавим, что плановая медпомощь в региона была приостановлена из-за роста заболеваемости COVID-19 с 1 февраля.

При этом, как сообщало ИА REGNUM, эпидситуация в регионе остаётся непростой. На минувшей неделе томским региональным штабом было принято решение в связи с этим о приостановке проведения публичных мероприятий.

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