Йошкар-Ола, , 12:34 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 16 марта выздоровели с начала пандемии 39 119 жителя республики, за последние сутки выписаны 465 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 005 случаев заражения коронавирусом, из них 26 — за последние сутки. 1077 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано три летальных случая, за минувшие сутки от COVID-19 скончались двое жителей региона.

За день в ковид-стационары госпитализировали семерых пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, с учетом стабилизации и улучшения эпидситуации в Марий Эл планируется отменить масочный режим не позднее 4 апреля.