Курган, , 13:58 — REGNUM В Курганской области за сутки на 19 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 54 человека, выписались по выздоровлении 1056. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Врач в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Всего за сутки выявлен 270 заражённых коронавирусом курганцев, на одного человека больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 19 марта выявлено 98 329 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 94 194 человека, скончались 1309 пациента (на пять человек больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: В Зауралье за сутки с коронавирусом госпитализировали ещё 58 человек