София, , 22:45 — REGNUM За минувшие сутки на территории Болгарии зафиксировано 1693 новых случаев SARS-CoV-2, что на 20% меньше, чем в предыдущие дни. Об этом 11 марта сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, наибольшее количество заболевших по-прежнему отмечается в крупнейших городах страны, включая Софию, Бургас и Варну. При этом местные власти объявили о намерении отменить режим жесткого карантина во всех регионах страны.

В этой связи чиновники минздрава Болгарии в очередной раз призвали местных жителей пройти соответствующий курс вакцинации. Сообщается, что на протяжении последних 24 часов от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 33 человека.

По состоянию на 11 марта общее число жителей Болгарии, заболевших COVID-19, составило 1,11 млн. Из них скончалось 36 028 пациентов.