Москва, , 13:29 — REGNUM В медицинские учреждения Москвы доставлены 197 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 16 марта в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения был госпитализированы 193 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 1 526 человек выздоровели после COVID-19.

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