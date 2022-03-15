Сухум, , 08:18 — REGNUM В Абхазии в течение суток 14 марта в ходе 250 исследований выявили 83 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 61 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 19 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 52 894 носителя SARS-CoV-2. Из них 48 009 человек признали выздоровевшими, в том числе 164 — за последние сутки. За всё время 668 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении за сутки 47 носителей SARS-CoV-2 в результате 70 исследований. За сутки не было зарегистрировано ни одной смерти пациента с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 143 человека.