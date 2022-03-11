Тюмень, , 13:31 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 3964 вылечившихся ковидных пациентов, 141 госпитализирован с COVID-19. Об этом 11 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки на 11 марта коронавирус выявили у 739 тюменцев. Это на 402 человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 11 марта коронавирус выявили у 176 494 человека, выздоровели 146 903 пациента, скончался 4041 (на 14 человек больше, чем днём ранее).

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