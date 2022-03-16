Тбилиси, , 10:29 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 21 281 исследования на SARS-CoV-2 выявили 1099 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 16 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 638 790 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 591 180 победили инфекцию, в том числе 800 — за последние сутки.

За всё время в Грузии зарегистрировали 16 595 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе десять человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 1068 пациентов.

Днём ранее в Грузии в ходе 19 857 исследований выявили 1716 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1551 человека, скончались 16 пациентов с COVID-19.