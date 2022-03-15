Москва, , 03:47 — REGNUM Лицам без иммунитета рекомендовал носить маски даже после отмены масочного режима директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 13 марта в беседе с ТАСС.

Александр Гинцбург Kremlin.ru

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Как пояснил учёный, если по данным Департамента здравоохранения Москвы у большей части жителей города есть защитные титры антител и они защищены, то действительно, маски уже больше не нужны. Однако их нужно продолжать носить тем людям, у которых нет иммунитета к коронавирусу, а следовательно, и защитных титров антител.

По мнению Гинбурга, для людей, прошедших вакцинацию, маски можно было отменить и раньше.

«Я изначально считал, что маски нужно носить только тем, кто не защищен, не вакцинирован. Это можно было сделать и раньше для тех, у кого есть защитные титры. Тем же, кто не защищен, все еще важно вакцинироваться», — уточнил Гинцбург.

При этом Гинцбург отметил, что коронавирус «хитёр и коварен», он всё время меняется. Поэтому ответить на вопрос, закончилась ли пандемия, можно не раньше, чем через неделю.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве с 15 марта вступила в силу отмена требования по обязательному ношению защитных масок, введённого в столице для защиты от COVID-19 12 мая 2020 года.

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