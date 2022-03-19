Пекин, , 09:18 — REGNUM За минувшие сутки в Китае зарегистрировали две смерти от COVID-19 на фоне активного распространения заболевания по стране. В последний раз о летальном исходе в связи с COVID-19 сообщалось 25 января 2021 г. Об этом следует из данных госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

18 марта в Китае выявили 2228 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Такие высокие показатели в стране фиксируют уже более недели, при том, что до этого столь высокие цифры были только в начале 2020 г.

В связи с быстрым распространением коронавируса в ряде городов закрыты целые районы.