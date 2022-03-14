Казань, , 09:33 — REGNUM В Татарии отменили обязательную вакцинацию против COVID-19. Соответствующее постановление 14 марта подписала главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

Вакцинация ИА REGNUM

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«Проанализировав охват иммунизацией населения республики против новой коронавирусной инфекции, отмечаю, что уровень коллективного иммунитета среди тех категорий граждан, которые подлежали обязательной вакцинации против COVID-19, на 10 марта 2022 года превышает 80%», — говорится в документе.

В связи с этим главой управления Роспотребнадзора по РТ принято решение признать утратившим силу постановление об обязательно вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции была объявлена с 11 октября 2021 года.

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