Барнаул, , 08:55 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 16 марта 2022 года за сутки выявлены 554 новых носителя (на 48 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 12 663 до 10 315 (на 2348 меньше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 31 320 (на 21 за сутки) и 206 479 (на 424 за сутки) соответственно.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число тяжелобольных сократилось до 335 (-29 за сутки). Из них 155 подключены к аппаратам ИВЛ (2 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9795 человек, причём 16 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 1617 жителей края (-86 за сутки). Кроме этого, 132 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-21 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 33 601 зараженных коронавирусом (+242 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 255 347 человек, выздоровели 235 754 человека (+308 за сутки).

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