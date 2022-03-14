Краснодар, , 11:20 — REGNUM В Краснодарском крае в больницы доставлены 133 ковид-пациента за минувшие сутки, данные на утро 14 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 13 марта, сообщалось о 217 новых госпитализированных пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки в крае подтвердили 551 случай заболевания коронавирусом, это на 433 случая меньше, чем накануне. По данным регионального оперштаба, лидирует по числу новых случаев за сутки Краснодар — 269 заболевших. На втором месте Новороссийск, где выявили 47 новых случаев заражения.

С начала пандемии на территории Краснодарского края подтверждено 240 737 случаев заражения. Выздоровели из этого числа 221 052 пациента, скончались 10 547 человек с COVID-19.

В стационарах региона с коронавирусом и подозрением на него находятся 2 910 человек, в том числе в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО — 92 пациента. Амбулаторное лечение получают 12 508 пациентов.