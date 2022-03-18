Салехард, , 14:06 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 18 марта за сутки госпитализировано 16 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 204 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

«Красная зона» Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин

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Выздоровели за сутки 985 ямальцев. Заразились коронавирусом 241 человек — на 65 больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 12 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 18 марта зарегистрировано 133 808 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 124 722 человека, 1025 скончался (на одного человека больше, чем днём ранее).

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