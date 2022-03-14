Астрахань, , 14:42 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки был госпитализированы семь пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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12 марта выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом — на десять больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 112 тыс. 975 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 103 тыс. 87 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 850 — за последние сутки.

За весь период скончались 2893 человека. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.