Казань, , 11:42 — REGNUM В Татарии за сутки подтвердили 574 случая заражения коронавирусом, накануне выявили 592 носителя инфекции. Госпитализировали за прошлый день 123 заболевших, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 15 марта всего в республике зарегистрировано 131 724 случая заражения коронавирусом, выздоровели 112 216 пациентов, скончались 1795 человек. За сутки больничный закрыли 467 пациентов, умерли четверо инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии уровень коллективного иммунитета среди населения, подлежащего обязательной вакцинации против COVID-19 превысил 80%.

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