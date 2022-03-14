Барнаул, , 12:31 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 14 марта 2022 года за сутки выявлен 691 новый носитель (на 113 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 7174 до 5766 (на 1408 меньше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 31 273 (на 34 за сутки) и 205 591 (на 570 за сутки) соответственно.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число тяжелобольных осталось прежним 396 (0 за сутки). Из них 172 подключены к аппаратам ИВЛ (0 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9765 человек, причём 16 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 1843 жителей края (-23 за сутки). Кроме этого, 194 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+1 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 33 359 зараженных коронавирусом (+124 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 254 191 человек, выздоровел 234 711 человека (+1256 за сутки).

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