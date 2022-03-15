Нижний Новгород, , 22:07 — REGNUM В Нижегородской области в середине марта карантин по коронавирусу сняли со всех больниц. Заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Нижегородской области 15 марта.

Карантин Rospotrebnadzor.ru

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По данным ведомства, «на данный момент времени в области отсутствуют медицинские организации, отделения, которые закрыты на карантин по COVID-19».

«Ранее стало известно, что заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на 25% в регионе», — уточняет издание NewsNN.

ИА REGNUM напоминает, что за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2980 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 350 966 человек на утро 15 марта.