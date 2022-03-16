Йошкар-Ола, , 12:36 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 16 марта лечение получают 119 пациентов, из них у 61 человека подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

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В том числе, у 109 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 103 человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 16 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, два человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 14 человек, выписаны 11 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 марта выздоровели с начала пандемии 39 119 жителя республики, за последние сутки выписаны 465 человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 005 случаев заражения коронавирусом, из них 26 — за последние сутки.