Элиста, , 20:26 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки выявили 48 носителей коронавируса, выздоровели 554 ковид-пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 11 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В четырёх ковид-центра Калмыкии лечение получают 135 пациентов, из них десять человек остаются в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 48 436 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 45 805 пациентов. Скончались 822 жителя республики.

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