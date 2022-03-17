Барнаул, , 09:09 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 17 марта 2022 года за сутки выявлены 534 новых носителя (на 20 человек меньше, чем сутками ранее).

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Число тестирований сократилось с 10 315 до 9697 (на 618 меньше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 31345 (на 26 за сутки) и 206 888 (на 409 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 324 (-11 за сутки). Из них 146 подключены к аппаратам ИВЛ (-9 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9811 человек, причём вновь 16 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 1615 жителей края (-2 за сутки). Кроме этого, 132 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (0 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 33 689 зараженных коронавирусом (+88 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 255 881 человек, выздоровели 36 146 человек (+392 за сутки).

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