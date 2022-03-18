Красногорск, , 12:09 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 18 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 787 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 275 случаев больше аналогичного показателя 17 марта. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 512 человек, а днём ранее — у 689 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 34 442 новых случая заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве с COVID-19 госпитализированы 183 человека