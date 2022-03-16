Люберцы, Московская область, , 14:00 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Люберцах. Об этом 16 марта сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 57. Следом за Люберцами идут Мытищи и Сергиев Посад — в каждом из этих округов подтверждено заражение новой инфекцией 46 человек. На третьем месте расположилась Балашиха, где COVID-19 диагностировали у 40 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 689 новых случаев заражения коронавирусом.

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