Таллин, , 12:06 — REGNUM Со среды, 16 марта, в Эстонии впервые с начала эпидемии коронавируса в 2020 году упраздняется прежнее ограничение на количество участников массовых мероприятий. Об этом сообщила канцелярия правительства страны со ссылкой на распоряжение кабинета министров.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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До сих пор в помещениях в мероприятиях могло принимать участие до 1 000, а вне помещений на ограниченной территории — до 2 000 человек.

Также упраздняется требование ходатайствовать о специальном разрешении для проведения массовых мероприятий, так как с отменой ограничений на максимальное число участников необходимость в этом отпадет.

Сообщается, что отмена ковид-ограничений стала возможной, так как потребность в больничном лечении из-за COVID-19 в стране заметно снизилась.

В то же время по-прежнему при организации мероприятий необходимо носить медицинские маски, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки.

Вторым своим решением правительство продлило до 30 июня 2022 года распоряжение, в соответствии с которым заболевшие COVID-19 должны оставаться дома в карантине до выздоровления (но не менее 10 дней).

Невакцинированные близкоконтактные лица должны оставаться в карантине семь дней, для вакцинированных эта мера предосторожности является рекомендательной.