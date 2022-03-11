Ижевск, , 09:03 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 11 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 455 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 137 606 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За все время пандемии в республике подтвердили 158 017 случая заражения коронавирусом, из них 375 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 63 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 86 жителей республики старше 65 лет.

3892 человека скончались, за минувшие сутки скончались восемь человек — двое мужчин в возрасте 66 и 74 лет, а также шесть женщин в возрасте от 56 до 87 лет. Накануне было зарегистрировано 11 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 82 человека, накануне в больницы попали 45 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 8818 человек, 636 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 141 человек — в тяжелом состоянии, из них 45 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией и стабилизации эпидемиологической ситуации в Удмуртии принято решение о сокращении коек, ранее развернутых для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

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