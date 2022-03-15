Москва, , 15:31 — REGNUM В декабре 2021 года в России зарегистрировали не имеющий в мире аналогов препарат против коронавируса. Об этом 15 марта заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Вероника Скворцова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В декабре мы зарегистрировали препарат «Мир». Это первый в мире препарат, основанный на вирусной интерференции, высокоточный генно-инженерный препарат, который выключает один из сайтов генома вируса SARS-Cov-2, самый консервативный, который не меняется, соответственно, при всех известных линейках. Он находится в так называемой сайт SP 12, это РНК-полимеразный сайт», — заявила Скворцова.