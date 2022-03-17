Женева, Швейцария, , 02:05 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 460 млн. Об этом 16 марта сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По данным ВОЗ, на 21:57 мск 16 марта были получены сведения о 460 280 168 подтверждённых случаях заражения коронавирусом и 6 050 018 умерших. За последние 24 часа было выявлено 1 679 216 новых случаев инфицирования, количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом за сутки выросло на 1 751.

На первом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом находятся США — 78 865 157 выявленных случаев. Затем следует Индия (42 998 938), на третьем месте Бразилия (29 380 063), после них Франция (22 938 532) и Великобритания (19 820 185). На первом месте по летальным исходам находится США (958 609), на втором — Бразилия (655 249), затем Индия (516 072), потом Россия (362 478) и Мексика (321 115).

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