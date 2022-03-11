Иваново, , 13:38 — REGNUM На 100% разрешено наполнять зрительные залы в учреждениях культуры и спорта в Ивановской области. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о введении режима повышенной готовности, сообщили 11 марта в пресс-службе правительства области. Ранее в Ивановской области действовали ограничения по заполняемости залов в 75%.

Театр

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По решению регионального оперативного штаба, в Ивановской области снимаются ранее действовавшиеограничения на заполняемость залов на концертах, представлениях, кинопоказах и спортивных мероприятиях.

В Ивановской области продолжает действовать масочный режим в общественных местах, использование антисептиков для рук, соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, минимизация контактов, дезинфекция помещений в организациях и на предприятиях. Также рекомендована самоизоляция для жителей в возрасте 65 лет и старше, граждан с хроническими заболеваниями. Запрещены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные и иные мероприятия с очным присутствием за исключением спектаклей, представлений, концертов, кинопоказов и иных мероприятий с обязательной рассадкой зрителей в зале.