Ижевск, , 10:09 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 15 марта прививку от коронавируса сделали 694 282 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Второй компонент препарата получили 549 249 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 147 жителей республики. Второй компонент препарата получили 1374 человека, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 716 человек. 128 814 человек прошли ревакцинацию, за предыдущие дни — 1620 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 1067 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 141 072 жителя республики, сообщает региональный оперативный штаб.

За все время пандемии в республике подтвердили 159 422 случая заражения коронавирусом, из них 310 — за минувшие сутки.

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