Саранск, , 16:27 — REGNUM За сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 65 пациентов. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали 23 человека.

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В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получают 787 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 1056 человек медицинские работники контролируют в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 598 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 58 869 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе подтвердили 63 273 случая заражения коронавирусом, из них 192 — за минувшие сутки.